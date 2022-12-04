Разведка США дала прогноз по развитию войны в Украине зимой и весной

Разведка США ожидает замедления боевых действий между Россией и Украиной на несколько месяцев. Обе стороны планируют подготовиться к контрнаступлению после зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky.News.

Американская разведка считает, что хотя президент России Владимир Путин "более информирован" о трудностях, с которыми сталкиваются российские войска, неясно, имеет ли он "полное представление о том, насколько они трудны".

"Мы уже видим некоторый уменьшенный темп конфликта... и мы ожидаем, что это, вероятно, будет то, что мы увидим в ближайшие месяцы", – сказала директор национальной разведки США Аврил Хейнс на ежегодном форуме национальной обороны в Калифорнии.

Она добавила, что обе армии в течение зимы будут заниматься переоборудованием и поставками для контрнаступления весной, но сказала, что существует "достаточное количество скепсиса по поводу того, будут ли россияне действительно готовы это сделать", добавив, что перспективы для Украины более оптимистичны.