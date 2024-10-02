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В Украине необычная тревога: в чем причина

Среда 02 октября 2024 18:00
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В Украине необычная тревога: в чем причина Иллюстративное фото: на западе Украины объявлена тревога 2 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вечером среды, 2 октября, в двух западных областях - Волышской и Ровенской - была объявлена тревога. Местных предупреждают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала в 16:43 сигнал тревоги был объявлен в Ровенской области, а уже через час в Волынской.

По данным Воздушных сил, там был замечен вражеский разведывательный дрон.

"Волынская область - возможна работа ПВО по разведывательному беспилотнику", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что ни одна из этих областей не граничит с Российской Федерацией, потому как там мог оказаться вражеский дрон - пока неизвестно.

Напомним, в Украине запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Украине необычная тревога: в чем причина

Ситуация на границе с Беларусью

Беларусь распространяет фейки о взимании украинских войск к границе и строительстве фортификаций. Госпогранслужба Украины заявила, что Украина не является угрозой для Беларуси, но продолжит укреплять границу. Самопровозглашенный лидер Лукашенко поручил отвести войска из-за "напряжения у границы с Украиной".

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что Минск умышленно нагнетает ситуацию , в то время как настоящая угроза поступает именно со стороны Беларуси.

В частности, недавно самопровозглашенный президент Беларуси обвинил Украину в нарушении воздушного пространства . Он заявил, что якобы в Беларуси сбивали украинские дроны.

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