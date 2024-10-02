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В Україні незвична тривога: в чому причина

Середа 02 жовтня 2024 18:00
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В Україні незвична тривога: в чому причина Ілюстративне фото: на заході України оголошено тривогу 2 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ввечері середи, 2 жовтня, у двох західних областя - Волиській та Рівненській - було оголошено тривогу. Місцевих попереджають про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку, о 16:43 сигнал тривоги було оголошено у Рівенській області, а вже через годину у Волинській.

За даними Повітряних сил, там було помічено ворожий розвідувальний дрон.

"Волинська область - можлива робота ППО по розвідувальному безпілотнику", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що жодна з цих областей не межує з Російською Федерацією, тому як там міг опинитись ворожий дрон - наразі не відомо.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

В Україні незвична тривога: в чому причина

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Білорусь поширює фейки про стягування українських військ до кордону та будівництво фортифікацій. Держприкордонслужба України заявила, що Україна не є загрозою для Білорусі, але продовжить зміцнювати кордон. Самопроголошений лідер Лукашенко доручив відвести війська через "напругу біля кордону з Україною".

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що Мінськ навмисне нагнітає ситуацію, тоді як справжня загроза надходить саме з боку Білорусі.

Зокрема, нещодавно самопроголошений президент Білорусі звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. Він заявив, що нібито у Білорусі збивали українські дрони.

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Повітряні сили України Повітряна тривога
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