В Україні незвична тривога: в чому причина
Ввечері середи, 2 жовтня, у двох західних областя - Волиській та Рівненській - було оголошено тривогу. Місцевих попереджають про роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку, о 16:43 сигнал тривоги було оголошено у Рівенській області, а вже через годину у Волинській.
За даними Повітряних сил, там було помічено ворожий розвідувальний дрон.
"Волинська область - можлива робота ППО по розвідувальному безпілотнику", - сказано у повідомленні.
Варто зауважити, що жодна з цих областей не межує з Російською Федерацією, тому як там міг опинитись ворожий дрон - наразі не відомо.
Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.
Де оголошено тривогу
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Білорусь поширює фейки про стягування українських військ до кордону та будівництво фортифікацій. Держприкордонслужба України заявила, що Україна не є загрозою для Білорусі, але продовжить зміцнювати кордон. Самопроголошений лідер Лукашенко доручив відвести війська через "напругу біля кордону з Україною".
У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що Мінськ навмисне нагнітає ситуацію, тоді як справжня загроза надходить саме з боку Білорусі.
Зокрема, нещодавно самопроголошений президент Білорусі звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. Він заявив, що нібито у Білорусі збивали українські дрони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.