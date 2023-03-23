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Клименко рассказал, когда в Украине запустят реестр оружия

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Четверг 23 марта 2023 18:43
Клименко рассказал, когда в Украине запустят реестр оружия Фото: министр внутренних дел Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Единый реестр оружия планируют запустить в Украине ровно через три месяца. Он должен способствовать предотвращению незаконного обращения оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, первые шаги, которые предпринимаются уже сейчас, - это разработка единого реестра оружия, который позволит в электронном формате обмениваться данными.

"Могу сейчас сказать, что мы планируем запустить единый реестр оружия ровно через три месяца - 23 июня 2023 года", - сказал Клименко.

РБК-Украина сообщало, как будет выглядеть единый реестр оружия.

Тем временем НАТО согласовывает новые цели по производству вооружения для Украины.

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