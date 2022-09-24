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Лавров на ГА ООН попытался оправдать "референдумы" и перепутал Луганск с Лаосом

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Нью-Йорк, Суббота 24 сентября 2022 21:26
Лавров на ГА ООН попытался оправдать "референдумы" и перепутал Луганск с Лаосом Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России считают, что псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины якобы стали следствием политики Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН.

"Проживающие там (на оккупированных территориях - ред.) люди лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью рекомендовал Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.), когда он посоветовал всем, кто чувствует себя "русским" ради блага своих детей и внуков уходить в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают", - заявил Лавров.

Он также добавил, что его страна не должна была мириться с якобы "курсом Киева на тотальный запрет русского языка, образования, росСМИ и культуры".

Отметим, что представитель страны-агрессора в своем выступлении, произнося список оккупированных Россией территорий, оговорился и назвал так называемую "Луганскую народную республику" "Лаосской".

Напомним, с 23 по 27 сентября в так называемых “Л/ДНР”, а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проходят псевдореферендумы о так называемом "присоединении к России".

Также мы писали, что на фоне "референдумов" США уже заявили о готовности ввести дополнительные экономические санкции против России.

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