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В Украине насчитывается более 2 тысяч неидентифицированных погибших

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 18:49
В Украине насчитывается более 2 тысяч неидентифицированных погибших Фото: в Украине более двух тысяч неидентифицированных погибших (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На сегодня, более 2 тысяч неидентифицированных погибших насчитывается в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян на брифинге в Military Media Center.

По ее словам, огромное внимание уделяется ДНК-экспертизам и развитию криминалистических лабораторий в Украине.

Акопян сообщила, что американское правительство предоставило первую и единственную, пока, мобильную лабораторию, которая позволяет выезжать на место событий в места огромных захоронений, как вот на Харьковщине, и там проводятся экспертизы и ДНК-анализы. Следственные подразделения и криминалист делают свою работу на месте.

Замминистра отметила, что в Украине нуждаются еще несколько десятков таких лабораторий. Это позволит своевременно реагировать и быстрее проводить анализы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на освободившейся части Херсонской области продолжают эксгумировать тела погибших.

Также раньше мы писали, что 8 ноября Украина вернула тела 38 погибших военных.

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