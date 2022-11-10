В Україні налічується понад 2 тисячі неідентифікованих загиблих

Станом на сьогодні, понад 2 тисячі неідентифікованих загиблих налічується в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Мері Акопян на брифінгу в Military Media Center.

За її словами, величезна увага приділяється ДНК-експертизам та розвитку криміналістичних лабораторій в Україні.

Акопян повідомила, що американський уряд надав першу і єдину, поки що, мобільну лабораторію, яка дає змогу виїжджати на місце подій в місця величезних поховань, як ось на Харківщині, й одразу там проводяться експертизи та ДНК-аналізи. Слідчі підрозділи та криміналіст роблять свою роботу на місці.

Заступник міністра зазначила, що Україна потребує ще кілька десятків таких лабораторій. Це дасть змогу вчасно реагувати та швидше робити аналізи.