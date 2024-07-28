К Украине приблизится атмосферный фронт. Синоптик дала прогноз на сегодня

28 июля к Украине приблизится атмосферный фронт. Поэтому в части областей вероятны дожди, но жару до +36 градусов никто не отменял.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Уже сегодня к нашим западным границам приблизится атмосферный фронт. Он принесет вечером в воскресенье грозовые дожди на Волынь, Ровенщину и Львовщину", - рассказала она.

Пока, по словам синоптика, значительная часть Украины в воскресенье будет принадлежать сухой воздушной массе.

"Температура воздуха будет высокой. В течение дня ожидается +29...+33 градусов, в южной части +32...+36 градусов. В Киеве будет сухо и +30...+32 градусов", - добавила Диденко.