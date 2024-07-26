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В Украину придет антициклон Gustav. Какая будет погода на выходных и когда ждать жару

Украина, Пятница 26 июля 2024 18:30
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В Украину придет антициклон Gustav. Какая будет погода на выходных и когда ждать жару Фото: синоптики дали прогноз на 27-28 июля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погоду в Украине на выходных, 27-28 июля, будет диктовать антициклон Gustav. Кроме того, уже на следующей неделе стоит ждать новую волну жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.

"Суббота и воскресенье ожидаются в Украине жаркими. Максимальная температура воздуха будет достигать +29...+33 градусов, в южной части до +33...+36 градусов", - рассказала синоптик Наталка Диденко.

Несколько свежее, по ее данным, будет в субботу в западной части, в течение дня +25...+28 градусов, однако в воскресенье и там жара усилится.

"Погоду в Украине будет определять антициклон по имени Gustav (см. карту, - ред), поэтому в течение 27-28 июля будет доминировать везде сухая солнечная погода", - добавила синоптик.

В Украину придет антициклон Gustav. Какая будет погода на выходных и когда ждать жару

Погоду 27-28 июля в Украине будет определять антициклон Gustav (t.me/PohodaNatalka)

В Киеве в субботу и воскресенье, 27-28 июля, будет солнечно, сухо, жарко. В дневные часы температура воздуха будет колебаться около +30 градусов.

Где ждать дожди на выходных

Несмотря на то, что на большей части территории Украины на выходных осадков ожидать не стоит, по данным "Укргидрометцентра", 27 июля кратковременные дожди, местами даже с грозами возможны:

  • на западе - Волынская, Ровенская области;
  • в Житомирской области;
  • на севере - Черниговская, Сумская области (с грозами).

28 июля без локальных дождей тоже не обойдется. Правда, осадки повсеместно с грозами, покроют только западные регионы:

  • Волынскую, Ровенскую;
  • Львовскую, Тернопольскую;
  • Хмельницкую.

Где ждать дожди в Украине 27-28 июля (meteo.gov.ua)

Погода на следующей неделе и новая волна жары

В понедельник, 29 июля, ожидается ощутимое понижение температуры воздуха. На юге и востоке ослабление жары начнется во вторник, 30 июля.

В понедельник-вторник, 29-30 июля, в Украине предполагается усиление ветра местами до штормовых порывов.

Что касается зноя, то, как говорит Диденко, следующая волна придет в Украину ориентировочно с 4 августа.

Какой будет погода в августе 2024 в Украине

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура в августе 2024 в Украине прогнозируется в пределах +20....+26 градусов, в Карпатах +17....+19 градусов. Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.

Кроме того, вероятно, август 2024 в Украине будет засушливым. Осадки ожидают только один день в конце месяца. Без аномально жарких температур тоже не обойдется. Не исключены и очередные рекорды.

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