RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Украине могут ввести новую систему оповещения

Фото: в Украине могут ввести новую систему оповещения (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В Украине могут ввести новую систему оповещения об угрозах. Сейчас ее тестируют в Черкасской области.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер министерства внутренних дел Марьяна Рева.

"В Черкасской области началось тестирование новой системы оповещения об угрозах. Продлится изучение модернизированной системы в течение недели", - рассказала она.

По словам Ревы, от того, насколько эффективными будут результаты, будет приниматься решение о внедрении новой системы оповещения сначала как пилотные проекты в отдельных регионах с перспективой распространения на всю территорию страны.

"Если же специалисты зафиксируют сбои в работе, то, конечно, будут дорабатывать программу", - добавила пресс-офицер.

 

В чем отличие новой системы оповещения от старой

Как сообщалось, в Черкасской области изменили подход к объявлению воздушной тревоги. Это позволит улучшить работу предприятий и организаций.

Отличие работы новой системы оповещения от старой, как объясняли в ОВА, заключается в том, что во время возможного обстрела дронов воздушную тревогу будут включать по районам.

То есть сигнал будет получать определенный район Черкасской области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности от работы средств ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧеркассыЧеркасская областьВойна в Украине