В Україні можуть запровадити нову систему оповіщення

"У Черкаській області розпочало тестування нової системи оповіщення про загрози. Триватиме вивчення модернізованої системи протягом тижня", - розповіла вона.

За словами Реви, від того, наскільки ефективними будуть результати, прийматиметься рішення про впровадження нової системи оповіщення спочатку як пілотні проєкти в окремих регіонах з перспективою поширення на всю територію країни.

"Якщо ж фахівці зафіксують збої в роботі, то, звісно, будуть допрацьовувати програму", - додала прес-офіцер.