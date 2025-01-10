В Україні можуть запровадити нову систему оповіщення про загрози. Наразі її тестують в Черкаській області.
Про це РБК-Україна повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева.
"У Черкаській області розпочало тестування нової системи оповіщення про загрози. Триватиме вивчення модернізованої системи протягом тижня", - розповіла вона.
За словами Реви, від того, наскільки ефективними будуть результати, прийматиметься рішення про впровадження нової системи оповіщення спочатку як пілотні проєкти в окремих регіонах з перспективою поширення на всю територію країни.
"Якщо ж фахівці зафіксують збої в роботі, то, звісно, будуть допрацьовувати програму", - додала прес-офіцер.
Як повідомлялось, у Черкаській області змінили підхід до оголошення повітряної тривоги. Це дозволить покращити роботу підприємств та організацій.
Відмінність роботи нової системи оповіщення від старої, як пояснювали в ОВА, полягає в тому, що під час можливого обстрілу дронів повітряну тривогу будуть вмикати по районах.
Тобто сигнал отримуватиме певний район Черкаської області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.
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