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Ограничения на электроэнергию продолжались 13 часов, они возможны и сегодня, - Минэнерго

Украина, Пятница 10 мая 2024 10:25
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Ограничения на электроэнергию продолжались 13 часов, они возможны и сегодня, - Минэнерго Фото: Электроэнергию для промышленности ограничивали на 13 часов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Из-за повреждений энергообъектов в вечерние и ночные часы 9 и 10 мая ограничивались в электроснабжении промышленные потребители. Ограничения возможны и сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"С 18:00 четверга по 7:00 пятницы во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, за прошедшие сутки, 9 мая, потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью с энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренных поставок составил около 3% от суточного потребления электроэнергии.

Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии.

Отключения света и графики

Напомним, 9 мая в пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что вечером, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Но если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей, добавили в пресс-службе.

При этом в "Укрэнерго" опровергли информацию о графиках отключения света для населения.

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Минэнерго Отключения света
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