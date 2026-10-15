В Украине могут быть штрафы за дискриминацию из-за пола или сексуальной ориентации
Дискриминация в трех сферах может стать причиной административной ответственности в Украине. А пострадавшим от нее усилят правовую защиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины № 1038/2026.
Штрафы за дискриминацию
В Украине планируют усовершенствовать законодательство по противодействию:
- дискриминации,
- языку вражды,
- уголовным правонарушениям по мотивам нетерпимости.
Также планируется усилить механизмы защиты прав ЛГБТИК+.
Соответствующие задачи предусмотрены новой Национальной стратегией в области прав человека, утвержденной соответствующим указом президента.
Админответственность усилят
В документе отмечается, что нужно усовершенствовать механизмы защиты от дискриминации:
- ввести административную ответственность за соответствующие правонарушения,
- создать системы сбора, обработки, анализа и обнародования данных о случаях дискриминации.
Отдельной проблемой назван язык вражды, в частности, в цифровой среде. Будет усовершенствована правовая защита от таких проявлений и усиление координации между госорганами при их выявлении и противодействии.
Преступления по мотивам ненависти
Государство планирует усовершенствовать уголовно-правовые механизмы реагирования на правонарушения, совершенные по мотивам нетерпимости или ненависти.
Мотив будет устанавливаться правоохранителями, введут единые подходы к расследованию и рассмотрению соответствующих дел.
Защита прав ЛГБТИК+
В Стратегии ЛГБТИК+ определили одной из групп с повышенным риском дискриминации, языка вражды и других проявлений нетерпимости.
Отмечается, что сексуальная ориентация, гендерная идентичность, гендерное самовыражение и половые признаки должны быть более четко и последовательно отражены в законодательстве.
Также, говорится в документе, нужно повысить осведомленность ЛГБТИК+ о механизмах защиты своих прав, уровне доверия к государственным органам и т. п.
Нуждаются в совершенствовании и механизмах доступа ЛГБТИК+ к социальной защите, административным, социальным, медицинским и образовательным услугам, а также юридической помощи.
Ожидаемые результаты
Реализация этих мер должна обеспечить:
- действенные механизмы защиты от дискриминации,
- повысить доверие пострадавших, в частности ЛГБТИК+, к государственным органам и правозащитным механизмам,
- снизить уровень стигматизации и скрытности правонарушений, совершенных по мотивам нетерпимости.
В то же время, Стратегия определяет направления государственной политики и задачи на будущее, а не вводит указанные законодательные изменения непосредственно.
Ранее РБК-Украина писало, что Рада приняла законопроект о базовой социальной помощи, предусматривающий объединение нескольких видов государственных выплат для семей с низкими доходами.
Кроме того, Совет в целом поддержал законопроект № 14191 , который повышает выплаты и усиливает социальные гарантии для семей с детьми с инвалидностью, а также взрослых, имеющих инвалидность с детства.