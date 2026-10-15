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В Украине могут быть штрафы за дискриминацию из-за пола или сексуальной ориентации

21:21 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
В Украине могут быть штрафы за дискриминацию из-за пола или сексуальной ориентации Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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Дискриминация в трех сферах может стать причиной административной ответственности в Украине. А пострадавшим от нее усилят правовую защиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины № 1038/2026.

Штрафы за дискриминацию

В Украине планируют усовершенствовать законодательство по противодействию:

  • дискриминации,
  • языку вражды,
  • уголовным правонарушениям по мотивам нетерпимости.

Также планируется усилить механизмы защиты прав ЛГБТИК+.

Соответствующие задачи предусмотрены новой Национальной стратегией в области прав человека, утвержденной соответствующим указом президента.

Админответственность усилят

В документе отмечается, что нужно усовершенствовать механизмы защиты от дискриминации:

  • ввести административную ответственность за соответствующие правонарушения,
  • создать системы сбора, обработки, анализа и обнародования данных о случаях дискриминации.

Отдельной проблемой назван язык вражды, в частности, в цифровой среде. Будет усовершенствована правовая защита от таких проявлений и усиление координации между госорганами при их выявлении и противодействии.

Преступления по мотивам ненависти

Государство планирует усовершенствовать уголовно-правовые механизмы реагирования на правонарушения, совершенные по мотивам нетерпимости или ненависти.

Мотив будет устанавливаться правоохранителями, введут единые подходы к расследованию и рассмотрению соответствующих дел.

Защита прав ЛГБТИК+

В Стратегии ЛГБТИК+ определили одной из групп с повышенным риском дискриминации, языка вражды и других проявлений нетерпимости.

Отмечается, что сексуальная ориентация, гендерная идентичность, гендерное самовыражение и половые признаки должны быть более четко и последовательно отражены в законодательстве.

Также, говорится в документе, нужно повысить осведомленность ЛГБТИК+ о механизмах защиты своих прав, уровне доверия к государственным органам и т. п.

Нуждаются в совершенствовании и механизмах доступа ЛГБТИК+ к социальной защите, административным, социальным, медицинским и образовательным услугам, а также юридической помощи.

Ожидаемые результаты

Реализация этих мер должна обеспечить:

  • действенные механизмы защиты от дискриминации,
  • повысить доверие пострадавших, в частности ЛГБТИК+, к государственным органам и правозащитным механизмам,
  • снизить уровень стигматизации и скрытности правонарушений, совершенных по мотивам нетерпимости.

В то же время, Стратегия определяет направления государственной политики и задачи на будущее, а не вводит указанные законодательные изменения непосредственно.

Ранее РБК-Украина писало, что Рада приняла законопроект о базовой социальной помощи, предусматривающий объединение нескольких видов государственных выплат для семей с низкими доходами.

Кроме того, Совет в целом поддержал законопроект № 14191 , который повышает выплаты и усиливает социальные гарантии для семей с детьми с инвалидностью, а также взрослых, имеющих инвалидность с детства.

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