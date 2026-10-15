В Україні можуть бути штрафи за дискримінацію через стать чи сексуальну орієнтацію

Дискримінація у трьох сферах може стати причиною адміністративної відповідальності в Україні. А постраждалим від неї посилять правовий захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України № 1038/2026.

Штрафи за дискримінацію

В Україні планують удосконалити законодавство щодо протидії:

дискримінації,

мові ворожнечі,

кримінальним правопорушенням з мотивів нетерпимості.

Також планується посилити механізми захисту прав ЛГБТІК+.

Відповідні завдання передбачені новою Національною стратегією у сфері прав людини, затвердженою відповідним указом президента.

Адмінвідповідальність посилять

У документі зазначається, потрібно удосконалити механізми захисту від дискримінації:

запровадити адміністративнувідповідальність за відповідні правопорушення,

створити системи збору, обробки, аналізу й оприлюднення даних про випадки дискримінації.

Окремою проблемою названо мову ворожнечі, зокрема у цифровому середовищі. Буде вдосконалений правовий захист від таких проявів та посилення координації між держорганами під час їх виявлення і протидії.

Злочини з мотивів ненависті

Держава планує вдосконалити кримінально-правові механізми реагування на правопорушення, вчинені з мотивів нетерпимості або ненависті.

Мотив встановлюватиметься правоохоронцями та запровадяться єдині підходи до розслідування і розгляду відповідних справ.

Захист прав ЛГБТІК+

У Стратегії ЛГБТІК+ визначили однією з груп із підвищеним ризиком дискримінації, мови ворожнечі та інших проявів нетерпимості.

Зазначається, що сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, гендерне самовираження та статеві ознаки мають бути чіткіше й послідовніше відображені в законодавстві.

Також, йдеться у документі, треба підвищити обізнаність ЛГБТІК+ щодо механізмів захисту своїх прав, рівень довіри до державних органів тощо.

Потребують удосконалення і механізми доступу ЛГБТІК+ до соціального захисту, адміністративних, соціальних, медичних та освітніх послуг, а також правничої допомоги.

Очікувані результати

Реалізація цих заходів має забезпечити:

дієві механізми захисту від дискримінації,

підвищити довіру постраждалих, зокрема ЛГБТІК+, до державних органів та правозахисних механізмів,

зменшити рівень стигматизації та прихованості правопорушень, вчинених з мотивів нетерпимості.

Водночас Стратегія визначає напрями державної політики та завдання на майбутнє, а не запроваджує зазначені законодавчі зміни безпосередньо.