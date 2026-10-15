В Україні можуть бути штрафи за дискримінацію через стать чи сексуальну орієнтацію
Дискримінація у трьох сферах може стати причиною адміністративної відповідальності в Україні. А постраждалим від неї посилять правовий захист.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України № 1038/2026.
Штрафи за дискримінацію
В Україні планують удосконалити законодавство щодо протидії:
- дискримінації,
- мові ворожнечі,
- кримінальним правопорушенням з мотивів нетерпимості.
Також планується посилити механізми захисту прав ЛГБТІК+.
Відповідні завдання передбачені новою Національною стратегією у сфері прав людини, затвердженою відповідним указом президента.
Адмінвідповідальність посилять
У документі зазначається, потрібно удосконалити механізми захисту від дискримінації:
- запровадити адміністративнувідповідальність за відповідні правопорушення,
- створити системи збору, обробки, аналізу й оприлюднення даних про випадки дискримінації.
Окремою проблемою названо мову ворожнечі, зокрема у цифровому середовищі. Буде вдосконалений правовий захист від таких проявів та посилення координації між держорганами під час їх виявлення і протидії.
Злочини з мотивів ненависті
Держава планує вдосконалити кримінально-правові механізми реагування на правопорушення, вчинені з мотивів нетерпимості або ненависті.
Мотив встановлюватиметься правоохоронцями та запровадяться єдині підходи до розслідування і розгляду відповідних справ.
Захист прав ЛГБТІК+
У Стратегії ЛГБТІК+ визначили однією з груп із підвищеним ризиком дискримінації, мови ворожнечі та інших проявів нетерпимості.
Зазначається, що сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, гендерне самовираження та статеві ознаки мають бути чіткіше й послідовніше відображені в законодавстві.
Також, йдеться у документі, треба підвищити обізнаність ЛГБТІК+ щодо механізмів захисту своїх прав, рівень довіри до державних органів тощо.
Потребують удосконалення і механізми доступу ЛГБТІК+ до соціального захисту, адміністративних, соціальних, медичних та освітніх послуг, а також правничої допомоги.
Очікувані результати
Реалізація цих заходів має забезпечити:
- дієві механізми захисту від дискримінації,
- підвищити довіру постраждалих, зокрема ЛГБТІК+, до державних органів та правозахисних механізмів,
- зменшити рівень стигматизації та прихованості правопорушень, вчинених з мотивів нетерпимості.
Водночас Стратегія визначає напрями державної політики та завдання на майбутнє, а не запроваджує зазначені законодавчі зміни безпосередньо.
Раніше РБК-Україна писало, що Рада ухвалила законопроєкт про базову соціальну допомогу, який передбачає об'єднання кількох видів державних виплат для сімей із низькими доходами.
Крім того, Рада в цілому підтримала законопроєкт № 14191, який підвищує виплати та посилює соціальні гарантії для родин з дітьми з інвалідністю, а також дорослих, які мають інвалідність з дитинства.