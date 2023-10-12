В Украине возможны блэкауты из-за обстрелов, но не продолжительные, - Минэнерго

В случае ударов российских оккупантов по объектам энергосистемы Украины в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах в стране вероятны отключения света. Однако такое обесточивание не будет продолжительным.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона "Єдині новини".
Чиновник отметил, что сейчас спрогнозировать уровень и масштаб вражеских атак, а также их влияние на энергосистему Украины достаточно сложно.
"Будем по ходу реагировать и принимать решения", - сказал глава Минэнерго.
По словам министра, сейчас проводятся тренировки для подготовки "к любым решениям".
"Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме - возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут носить кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", - подчеркнул он.
Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные удары по Украине. Их целью была энергосистема.
В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине вводили графики отключений света.
Ранее министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые противник повредил ракетными ударами.
В конце августа глава Минэнерго Герман Галущенко заявил о том, что Украина планирует пройти зиму без отключений света, для этого есть необходимые ресурсы. Но такой сценарий возможен в случае отсутствия российских ударов по энергосистеме.
Детальнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов оккупантов по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ожидает Украины осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".
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