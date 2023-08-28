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Минэнерго: Украина готовится пройти зиму без отключений света, но есть условие

Понедельник 28 августа 2023 06:18
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Минэнерго: Украина готовится пройти зиму без отключений света, но есть условие Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (atom.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует пройти зиму без отключений света, для этого есть необходимые ресурсы. Но такой сценарий возможен в случае отсутствия российских ударов по энергосистеме.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак. Цель врага - достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", - заявил Галущенко.

По его словам, в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов отключения света вводить не намерены.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", - добавил министр.

Удары россиян по энергосистеме

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные удары по Украине. Их целью была энергосистема.

В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине вводили графики отключений света.

Ранее министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.

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