В Украине почти лето: что будет с погодой завтра и откуда придет похолодание

Погода в Украине 10 сентября ожидается преимущественно теплая, местами даже жаркая. Однако в отдельных областях синоптическая ситуация ощутимо изменится - температура снизится и вернутся дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с температурой в большинстве областей

Эксперт рассказала, что в четверг, 10 сентября, погода в Украине будет очень теплой.

"Даже можно сказать летняя", - уточнила Диденко.

Максимальная температура воздуха будет составлять +25...+30°С.

Откуда на Украину надвигается похолодание

В западных областях Украины, по данным специалиста, завтра уже будет чувствоваться приближение холодного атмосферного фронта (с запада Европы).

Оно повлечет за собой небольшое похолодание - температура воздуха днем на западе ожидается около +17...+22°С.

"Только в Черновицкой области еще будет лето, до +28°С", - уточнила синоптик.

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Как завтра изменится ситуация с осадками

Диденко сообщила, что завтра в Украине будет доминировать высокое атмосферное давление.

Поэтому погода в большинстве регионов ожидается без осадков.

Тем временем в западных областях:

давление снизится;

могут пройти небольшие дожди.

Прогноз погоды по Украине на 10 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться жителям Киева

В Киеве, согласно информации Диденко, погода завтра ожидается очень теплая.

Она добавила, что может быть даже жарко.

"Самая высокая температура воздуха достигнет в течение дня +28...+30°С", - уточнила синоптик.

Дожди в столице в дневные часы - маловероятны. Будет очень много солнца.

"Однако к вечеру в Киеве есть вероятность небольшого дождя", - сообщила эксперт.

В заключение Диденко отметила, что "в ближайшей перспективе, завтрашний день в Киеве будет самым жарким".

"Ведь в дальнейшем ожидается понижение температуры воздуха. Однако до настоящих холодов еще далеко", - подытожила она.