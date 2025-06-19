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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Украине почти не осталось пленных россиян после обмена? ГУР опровергло вбросы РФ

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Россияне утверждают, что якобы в Украине почти не осталось пленных оккупантов. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом РБК-Украина рассказал Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что заявления России - это ложь, которая разгоняется, чтобы посеять панику и уныние внутри украинского общества, а также нарастить "патриотические" настроения внутри России.

По словам Юсова, в российском плену нет "десятков тысяч" украинских воинов, однако в Украине есть тысячи российских пленных. Представитель ГУР не раскрыл конкретные цифры по пленным захватчикам.

"И работа по пополнению обменного фонда будет продолжена, несмотря на различные манипуляции", - добавил Юсов.

 

Большой обмен пленными

Напомним, что 16 мая Украина и Россия во время первых за три года переговоров договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000 ".

В Турции заявили, что предложили обмен пленными, когда переговоры в Стамбуле зашли в тупик.

Обмен проходил в три этапа, всего в Украину удалось вернуть тысячу военных и гражданских.

После первого этапа большого обмена 23 мая российские Telegram-каналы заявили, что якобы в Украине осталось только 1300 пленных российских военных, а в РФ взамен - "почти 10 тысяч" украинских защитников.

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Контрольно-ревизионное управлениеГУРОбмен пленными