В Украине почти не осталось пленных россиян после обмена? ГУР опровергло вбросы РФ

Россияне утверждают, что якобы в Украине почти не осталось пленных оккупантов. Однако эта информация не соответствует действительности.
Об этом РБК-Украина рассказал Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Он отметил, что заявления России - это ложь, которая разгоняется, чтобы посеять панику и уныние внутри украинского общества, а также нарастить "патриотические" настроения внутри России.
По словам Юсова, в российском плену нет "десятков тысяч" украинских воинов, однако в Украине есть тысячи российских пленных. Представитель ГУР не раскрыл конкретные цифры по пленным захватчикам.
"И работа по пополнению обменного фонда будет продолжена, несмотря на различные манипуляции", - добавил Юсов.
Напомним, что 16 мая Украина и Россия во время первых за три года переговоров договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000 ".
В Турции заявили, что предложили обмен пленными, когда переговоры в Стамбуле зашли в тупик.
Обмен проходил в три этапа, всего в Украину удалось вернуть тысячу военных и гражданских.
После первого этапа большого обмена 23 мая российские Telegram-каналы заявили, что якобы в Украине осталось только 1300 пленных российских военных, а в РФ взамен - "почти 10 тысяч" украинских защитников.
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