В Украине намерены перевыпустить все водительские удостоверения: в чем причина

В Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения, кроме того, водителей транспортных компаний обяжут каждые пять лет заново подтверждать свои "права".

Об этом заявила зампредседателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в ходе конференции "Инфраструктурный день 2022".

"Сейчас мы работаем над гармонизацией законодательства о дорожном движении. Фактически, все водительские удостоверения будут перевыпущены", - отметила Клименко.

По ее словам, водители транспортных компаний каждые пять лет должны будут снова подтверждать удостоверение, как это происходит в ЕС.

"Граждане будут это делать каждые 10-15 лет, в зависимости от того, в каком виде Верховная Рада примет закон", - подытожила заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре.