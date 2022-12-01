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В Украине намерены перевыпустить все водительские удостоверения: в чем причина

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Киев, Четверг 01 декабря 2022 22:17
В Украине намерены перевыпустить все водительские удостоверения: в чем причина Фото: в Украине намерены перевыпустить все водительские удостоверения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения, кроме того, водителей транспортных компаний обяжут каждые пять лет заново подтверждать свои "права".

Об этом заявила зампредседателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в ходе конференции "Инфраструктурный день 2022".

"Сейчас мы работаем над гармонизацией законодательства о дорожном движении. Фактически, все водительские удостоверения будут перевыпущены", - отметила Клименко.

По ее словам, водители транспортных компаний каждые пять лет должны будут снова подтверждать удостоверение, как это происходит в ЕС.

"Граждане будут это делать каждые 10-15 лет, в зависимости от того, в каком виде Верховная Рада примет закон", - подытожила заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре.

Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места учебы.

Также мы писали, что в Украине изменился алгоритм получения водительского удостоверения. В частности, украинцам не придется сдавать теоретический экзамен в автошколе.

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