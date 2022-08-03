ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці отримуватимуть водійські права по-новому: що змінилося

Новость на русском →
Київ, Середа 03 серпня 2022 16:05
Українці отримуватимуть водійські права по-новому: що змінилося Фото: водійські права (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні змінився алгоритм отримання водійського посвідчення. Зокрема, українцям не доведеться складати теоретичний іспит в автошколі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Відтепер можна обрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке діє один рік. При цьому внутрішнього іспиту немає. Після цього здати теоретичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для практичних занять учні можуть обрати будь-яку іншу автошколу у бажаному місті.

"Після навчання здати внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв в автошколі, яке дійсно два роки. І знову ж таки в будь-якому сервісному центрі МВС можна здати практичний іспит і отримати водійське посвідчення", - розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, раніше в Україні була спрощена процедура отримання водійського посвідчення - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водійське посвідчення Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
DAILY
Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні