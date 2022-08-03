Українці отримуватимуть водійські права по-новому: що змінилося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

"Відтепер можна обрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке діє один рік. При цьому внутрішнього іспиту немає. Після цього здати теоретичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для практичних занять учні можуть обрати будь-яку іншу автошколу у бажаному місті.

"Після навчання здати внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв в автошколі, яке дійсно два роки. І знову ж таки в будь-якому сервісному центрі МВС можна здати практичний іспит і отримати водійське посвідчення", - розповіли в міністерстві.