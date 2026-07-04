В Украине масштабируют успешный эксперимент по спасению раненых на фронте, - Сырский

Наземные роботизированные комплексы, защищенные подземные стабилизационные пункты и полная цифровизация становятся главными приоритетами спасения жизней украинских военных на фронте.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Facebook.
По словам главнокомандующего, современная война коренным образом меняет требования к медицинскому обеспечению. Ситуация на поле боя, где враг создает 15-20-километровые "кругов-зоны", а FPV-дроны постоянно угрожают логистике, требует новых решений.
"Фронтовая медицина должна быть максимально автономной, защищенной, роботизированной и цифровизированной", - подчеркнул Сырский.
В ходе ежемесячного совещания по вопросам военной медицины было определено три ключевых направления развития системы:
Отдельно Сырский отметил успешность эксперимента по созданию отдельных медицинских батальонов универсального типа, уже применяющих наземные роботизированные комплексы (НРК) для эвакуации раненых.
Следующим шагом станет масштабное расширение этой практики на более высокий структурный уровень.
"Следующий шаг - создание отдельного медицинского батальона в составе каждого армейского корпуса. Это позволит обеспечить непрерывную систему медицинской поддержки войск в пределах полосы ответственности корпуса и значительно повысит оперативность эвакуации и оказания помощи", - заявил главнокомандующий.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ рассказал, что в июне Силы обороны уничтожили около 5 тысяч беспилотников типа Shahed и других БПЛА этого класса.
По его словам, Россия запускает все больше дронов, а Украина поэтому разворачивает многоуровневую систему их перехвата, где ключевую роль играют дроны-перехватчики, турели и авиация.
Также ранее Александр Сырский поднял еще один из самых ожидаемых вопросов среди военных - увольнение со службы. Он подчеркнул, что реформа демобилизации должна учитывать все риски, которые могут возникнуть при ее внедрении, и четко назвал главное условие, без которого увольнение из армии не заработает.