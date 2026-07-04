В Украине масштабируют успешный эксперимент по спасению раненых на фронте, - Сырский

Последние заявления Сырского

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ рассказал, что в июне Силы обороны уничтожили около 5 тысяч беспилотников типа Shahed и других БПЛА этого класса.

По его словам, Россия запускает все больше дронов, а Украина поэтому разворачивает многоуровневую систему их перехвата, где ключевую роль играют дроны-перехватчики, турели и авиация.

Также ранее Александр Сырский поднял еще один из самых ожидаемых вопросов среди военных - увольнение со службы. Он подчеркнул, что реформа демобилизации должна учитывать все риски, которые могут возникнуть при ее внедрении, и четко назвал главное условие, без которого увольнение из армии не заработает.