В Україні масштабують успішний експеримент із порятунку поранених на фронті, - Сирський

Останні заяви Сирського

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ розповів, що у червні Сили оборони знищили майже 5 тисяч безпілотників типу Shahed та інших БПЛА цього класу.

За його словами, Росія запускає дедалі більше дронів, а Україна через це розгортає багаторівневу систему їх перехоплення, де ключову роль відіграють дрони-перехоплювачі, турелі та авіація.

Також раніше Олександр Сирський підняв ще одне з найочікуваніших питань серед військових - звільнення зі служби. Він наголосив, що реформа демобілізації має враховувати всі ризики, які можуть виникнути під час її впровадження, та чітко назвав головну умову, без якої звільнення з армії не запрацює.