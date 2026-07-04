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Дроны, турели, авиация: Сырский рассказал о противодействии "Шахедам" в июне

12:23 04.07.2026 Сб
2 мин
Россия запускает все больше дронов, а Украина развертывает многоуровневую систему их перехвата
aimg Мария Науменко
Дроны, турели, авиация: Сырский рассказал о противодействии "Шахедам" в июне фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
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Массированные атаки РФ вынуждают Украину искать новые способы защиты неба. В июне ключевую роль в охоте на "Шахеды" сыграли дроны-перехватчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В июне Силы обороны уничтожили около 5 тысяч беспилотников типа Shahed и других БПЛА этого класса.

По словам Сырского, 55% всех уничтоженных ударных дронов поразили экипажи первого эшелона перехвата. Речь идет прежде всего о дронах-перехватчиках, количество которых Украина ежемесячно увеличивает вместе с подготовкой экипажей.

Отдельно Сырский привел данные по Киевскому региону. Там дроны-перехватчики в июне уничтожили более 500 воздушных целей, а всего в столичном регионе за месяц обезвредили более 600 российских средств воздушного нападения.

Сырский отметил, что вместе с количеством таких экипажей растет и уровень их подготовки. Военные также постоянно анализируют результаты боевой работы, чтобы определять наиболее эффективные модели применения перехватчиков при массированных атаках.

Важную роль в противодействии воздушным угрозам играют центры оперативного взаимодействия и координации. Они позволяют быстрее принимать решения и эффективно управлять силами и средствами, которые привлекают к отражению атак.

Турели и дистанционное управление

Украина также увеличивает возможности четвертого эшелона перехвата. В боевую работу все активнее привлекают автоматизированные турели. Только в июне они уничтожили 26 российских средств воздушного нападения.

Силы обороны также разворачивают сеть точек дистанционного управления для усиления работы системы перехвата.

Роль армейской авиации

Армейская авиация Сухопутных войск ВСУ в июне уничтожила 338 воздушных целей.

Для повышения эффективности боевые вертолеты оснащаются новыми ракетными установками, оптико-электронными станциями и современными системами видеонаблюдения.

Россия готовит новые атаки

Россия продолжает ракетно-дроновые атаки по украинским городам и селам, а также увеличивает долю реактивных беспилотников и баражирующих боеприпасов. Кроме того, оккупанты накапливают силы и средства для новых массированных ударов.

В ответ Украина ужесточает противовоздушную оборону, радиоэлектронную борьбу и силы непосредственного противовоздушного прикрытия. Также Силы обороны наносят удары по российским объектам, где производят, хранят или запускают средства воздушного нападения.

Пока Силы обороны наращивают количество дронов-перехватчиков и ищут новые способы сбивать "Шахеды", украинские производители также расширяют линейку средств защиты от БПЛА.

В частности, компания Contra Drone представила систему, объединяющую более 20 решений для обнаружения, подавления и перехвата беспилотников. Среди новинок – автоматизированный комплекс мини-ПВО MADS для уничтожения FPV-дронов, система радиоэлектронной разведки, мобильные средства РЭБ и дроны-перехватчики.

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