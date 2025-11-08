В Украине масштабные задержки поездов после атаки РФ: список рейсов

"В результате вражеских ударов по Полтавской области есть повреждения, по нескольким станциям отсутствует электроснабжение, есть повреждения контактной сети нескольких участков", - пояснили в УЗ.

Из-за этого ряд поездов будет иметь существенные задержки в пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами.

В частности известно, что пригородные рейсы на Полтавщине и Харьковщине будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5-2 часа.

Железнодорожники также констатировали задержку поездов дальнего следования по состоянию на 8:00:

№ 720 Киев - Харьков +6:30 ч

№ 22/21 Харьков - Львов + 2:30 ч

№ 111/112 Львов - Изюм + 5:00 ч

№ 63/64 Львов - Харьков + 5 ч

№ 103/104 Гусаровка - Львов +4 ч

№ 17/18 Ужгород - Харьков +3:40 ч

№ 227/228 Гусаровка - Ивано-Франковск +3:30 ч.

Для пассажиров поездов №725 Харьков - Киев "Интерсити+" будет организована посадка по Полтаве, куда их доставят электропоездом.

Соответственно, пассажиры поезда №720 Киев - Харьков "Интерсити+" до конечной станции Харьков будут довезены из Полтавы электропоездом.

Также из-за последствий вражеских ударов поезд №72/71 Львов - Павлоград будет курсировать до станции Самар-Днепровский.

"Мы уже делаем все возможное, чтобы сократить отставание от графика", - отметили в УЗ.

Актуальную информацию о задержке поездов можно проследить по ссылке.