В Одессе возросло количество жертв в результате атаки дронов

Число жертв в Одессе в результате атаки дронов-камикадзе возросло. Пострадавший мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram и главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

По уточненной информации, в пригороде Одессы в результате падения сбитого дрона четыре человека пострадали.

"Один человек погиб на месте, еще один человек, доставленный в тяжелом состоянии в больницу, скончался", - говорится в сообщении.

Известно, что 17-летний подросток остается в больнице, женщина и мужчина лечатся амбулаторно.

Шестилетний ребенок, о котором сообщалось ранее, пострадал в результате бытового пожара, не связанного с дроновой атакой.

Кроме того, по уточненным данным, известно, что на юге Украины сбили 17 "шахедов" этой ночью. В Одесской области - 8, в Херсонской - 5, в Винницкой - 2, Николаевской - 2.

Что известно о ночной атаке

Воздушные силы ВСУ еще с вечера 26 декабря сообщали о пусках "шахедов". Известно, что россияне атаковали Херсон, а также запустили дроны-камикадзе в направлении Староконстантинова и Одессы.

Позже Воздушные силы уточнили, что россияне выпустили этой ночью 46 дронов-камикадзе. Украинская ПВО сбила 32 из них.

В Одесской области было попадание в склады научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. В Одессе сбили все вражеские беспилотники, но обломки упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы, там вспыхнул пожар.