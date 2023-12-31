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"Шахеды" и угроза баллистики. По Украине распространяется воздушная тревога

Украина, Воскресенье 31 декабря 2023 18:52
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"Шахеды" и угроза баллистики. По Украине распространяется воздушная тревога Фото: в Украине распространяется воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В большинстве регионов Украины вечером 31 декабря была объявлена воздушная тревога. На территорию страны залетели "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Атака "Шахедов" продолжается! В областях, где объявлена воздушная тревога - угроза применения ударных БпЛА! Не игнорируйте сигналы тревоги!", - сообщили в Силах обороны.

По состоянию на 18:50 карта воздушных тревог выглядела так:

&quot;Шахеды&quot; и угроза баллистики. По Украине распространяется воздушная тревога

Украинские военные также предупредили жителей об угрозе баллистических ударов.

"Балистика из Крыма! В укрытие!", - заявили в Силах обороны.

Что известно о ночной атаке

Воздушные силы ВСУ еще с вечера 30 декабря сообщали о пусках "Шахедов". Было известно, что беспилотниками двигались по направлению Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Запорожской, Киевской областей.

Позже Воздушные силы уточнили, что оккупанты запустили 49 "Шахедов", из них украинские силы ПВО сбили 21.

Известно, что россияне после ракетного террора атаковали Харьков "Шахедами". Были попадания в центре города.

Также в Киевской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры из-за падения обломков сбитых дронов.

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