В Украине масштабная тревога: РФ подняла носители "Кинжалов" МиГ-31К

Фото: зафиксирован взлет МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 9 января по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал до сих пор продолжается по всей Украине.

Новость дополняется...

