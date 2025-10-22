В Украине масштабная тревога: РФ подняла в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К

Тревога и разбитый МиГ-31К

Напомним, что когда россияне поднимают в небо самолеты МиГ-31К, тогда по всей территории Украины объявляют тревогу из-за ракетной опасности.

Например, так было в обед 20 октября. Воздушные силы ВСУ зафиксировали взлет МиГа с аэродрома "Саваслейка". Однако позже начали оглашать отбой тревоги, так как самолет приземлился

Также мы писали, что 9 октября в Липецкой области при заходе на посадку разбился один из российских МиГ-31К. Об этом писали российские СМИ сославшись на Минобороны РФ.