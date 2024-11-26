В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистического удара

В Киеве и по остальным регионам Украины днем вторника, 26 ноября, во второй раз объявлен сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.
Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось на территорию всей страны.
Обновлено в 16:10.
В Украине объявлено об отбое тревоги.
Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.
Ранее мы писали, что в ночь на 26 ноября Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М и беспилотными летательными аппаратами. Противовоздушная оборона сбила 76 дронов.
96 беспилотников были локационно потеряны, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Еще пять дронов полетели в сторону Белоруссии.
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