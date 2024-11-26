В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистического удара

Обстрелы Украины

Ранее мы писали, что в ночь на 26 ноября Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М и беспилотными летательными аппаратами. Противовоздушная оборона сбила 76 дронов.

96 беспилотников были локационно потеряны, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Еще пять дронов полетели в сторону Белоруссии.

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