В Україні масштабна тривога через загрозу балістичного удару

Обстріли України

Раніше ми писали, що у ніч на 26 листопада Російська Федерація атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" й безпілотними літальними апаратами. Протиповітряна оборона збила 76 дронів.

96 безпілотників були локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони. Ще п'ять дронів полетіли у бік Білорусі.

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