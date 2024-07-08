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В Киеве и многих областях Украины объявлена ​​тревога из-за российской ракетной атаки

Фото: во многих областях Уркаины объявлена тревога из-за ракетной угрозы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во многих областях Украины, а также в Киеве этой ночью была объявлена воздушная тревога. Она связана с российской ракетной атакой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ и карты воздушной тревоги.

Сирена в столице раздалась около двух часов ночи. Одновременно с этим тревога была объявлена в ряде областей на севере, востоке, центре и на юге страны.

В Воздушных силах заявили, что ракетная опасность – в восточных, центральных и южных регионах – из-за угрозы пусков крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" – призывали военные.

До этого отмечалось, что ориентировочное время вхождения вражеских ракет в воздушное пространство Украины указывалось после 02:00.

Новость дополняется...

 

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Воздушная тревогаРакетная атака