В Киеве и многих областях Украины объявлена ​​тревога из-за российской ракетной атаки

Сирена в столице раздалась около двух часов ночи. Одновременно с этим тревога была объявлена в ряде областей на севере, востоке, центре и на юге страны.

В Воздушных силах заявили, что ракетная опасность – в восточных, центральных и южных регионах – из-за угрозы пусков крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" – призывали военные.

До этого отмечалось, что ориентировочное время вхождения вражеских ракет в воздушное пространство Украины указывалось после 02:00.

Новость дополняется...