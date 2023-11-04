В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Воздушная тревога была объявлена после 12:35. Через несколько минут вся Украина "покраснела".

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что по всей Украине ракетная опасность из-за взлета российского МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:40

Стоит отметить, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Последняя масштабная атака

Напомним, прошлой ночью российские захватчики выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе и управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" и ракету.

Под удар врага попали Харьков, в Одесской и Львовскую области атакованы объекты критической инфраструктуры, а в Ивано-Франковской - военный объект. Также известно, что на Прикарпатье обломки сбитого беспилотника упали на общежитие.

Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.