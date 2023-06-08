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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в сети сообщают о пуске ракет

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Украина, Четверг 08 июня 2023 20:08
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в сети сообщают о пуске ракет Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ряде регионов Украины сегодня, 8 июня, вечером объявлена воздушная тревога. Возможны пуски российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 20:21

Воздушную тревогу объявили по всей Украине. При этом в Тернопольской области произошел сбой в системе - воздушную тревогу там не отменяли, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в сети сообщают о пуске ракетФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Обновлено 20:10

В Украине только в трех областях все еще не объявлена воздушная тревога.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в сети сообщают о пуске ракетФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Согласно данным карты, по состоянию на 20:05 воздушная тревога объявлена в западных, южных и восточных областях Украины.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в сети сообщают о пуске ракетФото: карта воздушных тревог (скриншот)

По данным мониторинговых Telegram-каналов, причиной объявления воздушной тревоги стали пуски российских ракет "Калибр". Они, вероятно, летят в сторону западных областей Украины. Пока эту информацию не подтверждали официальные источники.

Обстрелы Украины

Отметим, российские оккупанты в последний месяц значительно усилили попытки атаковать Украину при помощи ракет и дронов. В частности, в мае они начали активно применять для ударов свои баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Украинским защитникам удалось сбивать большинство вражеских целей. Это, в том числе, удавалось при помощи западных зенитных ракетных комплексов Patriot.

Власти Киева уже обнародовали статистику, что только за май над столицей смогли уничтожить более 250 вражеских целей.

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