В Харькове прогремели взрывы, город под атакой дронов
В Харькове вечером 19 апреля прогремели взрывы. Российские войска атакуют город ударными дронами "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"В городе были слышны взрывы. Будьте осторожны - Харьков под атакой вражеских БПЛА", - сообщил Терехов.
По его словам, под ударами Шевченковский и Слободской районы Харькова.
В Салтовском районе, по предварительной информации, один из "Шахедов" упал вблизи медицинского учреждения.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа вражеских "Шахедов" приближается к Харькову с востока.
Обновлено 22:25
По словам мэра, атака на город продолжается. В воздухе еще много вражеских дронов.
"По предварительной информации, в Салтовском районе города есть пострадавшие - уточняем.", - добавил Терехов.
Позже он уточнил, что под ударом также Киевский район. А в Салтовском районе есть информация о трех раненых.
Обновлено: более десяти пострадавших
В 22:59 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в Харькове уже известно об 11 пострадавших.
"Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Острую реакцию на стресс испытала также 5-летняя девочка", - рассказал чиновник.
Перед этим мэр Харькова говорил о 10 пострадавших в городе в результате вражеского дронового удара.
Обстрел Украины 29 апреля
В ночь на 29 апреля российские террористы запустили против Украины сотню ударных беспилотников с шести направлений.
Силам ПВО удалось сбить 37 дронов типа Shahed, а также беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 37 беспилотников были локально потеряны без негативных последствий.
В результате атаки врага пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.
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