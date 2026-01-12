В Украине "легли" реестры Минюста по должникам, ГРАГС и не только

Удары россиян по энергетике Украины

Российские войска продолжают системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны.

Напомним, сегодня ночью страна-агрессор в очередной раз ударила по Одессе, в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов временно отсутствует электроснабжение - специалисты работают над восстановлением.

В Минэнерго рассказали, что россияне атаковали объекты энергетики, сразу в семи областях есть значительные обесточивания пользователей.

В частности, в Черниговской области в результате вражеского обстрела поврежден объект энергетической инфраструктуры, обесточен ряд населенных пунктов. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Кроме того, под атакой российских беспилотников находилась и столица. По данным местных властей, в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков возле жилого дома.

Отметим, утром российские войска нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины.