RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украине "легли" реестры Минюста по должникам, ГРАГС и не только

Иллюстративное фото: перебои со светом остановили работу государственных реестров (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Перебои с электроснабжением привели к остановке работы реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальных информационных систем в Facebook.

"В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас продолжаются мероприятия по восстановлению и стабилизации электроснабжения.

 

Удары россиян по энергетике Украины

Российские войска продолжают системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны.

Напомним, сегодня ночью страна-агрессор в очередной раз ударила по Одессе, в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов временно отсутствует электроснабжение - специалисты работают над восстановлением.

В Минэнерго рассказали, что россияне атаковали объекты энергетики, сразу в семи областях есть значительные обесточивания пользователей.

В частности, в Черниговской области в результате вражеского обстрела поврежден объект энергетической инфраструктуры, обесточен ряд населенных пунктов. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Кроме того, под атакой российских беспилотников находилась и столица. По данным местных властей, в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков возле жилого дома.

Отметим, утром российские войска нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции УкраиныЭлектроэнергия