Почти 80 млн гривен Богуслаева передали на восстановление Украины
Украина решила направить почти 80 миллионов гривен, которые были на счетах экс-владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля в Telegram.
"79,5 млн грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии передал Фонд госимущества", - рассказал Коваль.
Он отметил, что эти средства ранее были на счетах в банке "ПУМБ" и являются частью активов Богуслаева. Суд решил передать их в управление Фонда госимущества.
По словам Коваля, работа с национализированными активами Богуслаева и гендиректора российской компании "Борисфен" Петра Кононенко продолжается. Речь об инвентаризации имущества, его перерегистрации и анализе имеющихся арестов.
Глава Фонда госимущества рассказал, что по состоянию на сейчас у Фонде находится 1175 активов 53 подсанкционных групп и лиц.
Что предшествовало
Напомним, Вячеслава Богуслаева подозревают в том, что он мог быть причастен к поставкам оборудования для России, которое она могла использовать в военных целях. Речь о двигателях и запчастях.
Также Богуслаев мог помешать передаче вертолета украинским военнослужащим из Главного управления разведки.
Таким образом, предателю грозит до 15 лет тюрьмы.
Более детально о Богуслаеве можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.