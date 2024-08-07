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Почти 80 млн гривен Богуслаева передали на восстановление Украины

Среда 07 августа 2024 18:18
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Почти 80 млн гривен Богуслаева передали на восстановление Украины Фото: Вячеслав Богуслаев, экс-владелец "Мотор Сичи" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина решила направить почти 80 миллионов гривен, которые были на счетах экс-владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля в Telegram.

"79,5 млн грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии передал Фонд госимущества", - рассказал Коваль.

Он отметил, что эти средства ранее были на счетах в банке "ПУМБ" и являются частью активов Богуслаева. Суд решил передать их в управление Фонда госимущества.

По словам Коваля, работа с национализированными активами Богуслаева и гендиректора российской компании "Борисфен" Петра Кононенко продолжается. Речь об инвентаризации имущества, его перерегистрации и анализе имеющихся арестов.

Глава Фонда госимущества рассказал, что по состоянию на сейчас у Фонде находится 1175 активов 53 подсанкционных групп и лиц.

Что предшествовало

Напомним, Вячеслава Богуслаева подозревают в том, что он мог быть причастен к поставкам оборудования для России, которое она могла использовать в военных целях. Речь о двигателях и запчастях.

Также Богуслаев мог помешать передаче вертолета украинским военнослужащим из Главного управления разведки.

Таким образом, предателю грозит до 15 лет тюрьмы.

Более детально о Богуслаеве можете узнать в материале РБК-Украина.

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Мотор Сич ФГИУ Вячеслав Богуслаев Война в Украине
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