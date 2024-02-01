В Тернопольской области разоблачили схему, по которой почти 50 мужчин сбежали за границу

Правоохранители в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

Один из участников группы является основателем общественной организации, поэтому имел доступ к системе "Шлях".

Подозреваемые вносили в систему военнообязанных как водителей грузовых автомобильных перевозок гуманитарной помощи.

Фото: Задержание (gp.gov.ua)

Установлено, что 48 внесенных в систему водителей после пересечения границы не вернулись в Украину.

Что угрожает злоумышленникам

Правоохранители провели 12 санкционированных обысков и изъяли документацию общественной организации, транспортные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику.

Трем участникам группы сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще пятерых организаторов "схем" для уклонистов. Некоторые из них занимались "демобилизацией" действующих военнослужащих.

Также правоохранители ликвидировали новые схемы, позволяющие мужчинам уклоняться от мобилизации и незаконно выезжать за границу в страны ЕС.