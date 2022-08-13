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В Україні запустять електронну чергу для перетину кордону

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Київ, Субота 13 серпня 2022 12:38
В Україні запустять електронну чергу для перетину кордону Фото: в Україні запустять електронну чергу на кордоні (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні з'явиться електронна черга для перетину кордону. Це зменшить черги у пунктах пропуску та допоможе бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Кабінет міністрів працює над розбудовою прикордонної інфраструктури. Одне з найголовніших завдань - прискорення проходження на пунктах пропуску людей, автівок і вантажів. Це допоможе цивільним, а також активізує бізнес і збільшить товарообіг.

Тому в уряді планують запустити нову державну послугу "електронна черга" на кордоні.

Також Кабмін має намір:

  • створити сучасні сервісні зони для вантажівок та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску;
  • облаштувати такі зони за стандартами ЄС по всі території країни;
  • розширити пропускну спроможність прикордонних пунктів, закупити обладнання для цього.

Крім того, уряд розробляє план для облаштування прикордонної інфраструктури за рахунок кредитних і грантових коштів партнерів, зокрема Польщі.

Нагадаємо, що рух транспорту через КПП "Краківець" на кордоні з Польщею поновили, але лише для легкових авто.

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Кабінет Міністрів України
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