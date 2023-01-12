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ВАКС конфисковал недвижимость двух российских политиков в Ялте

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Четверг 12 января 2023 16:07
ВАКС конфисковал недвижимость двух российских политиков в Ялте Фото: ВАКС конфисковал недвижимость двух российских политиков в Ялте (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 12 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, взыскав в доход государства недвижимость двух депутатов нелегитимной Государственной думы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Сообщается, что у Романа Лябихова из Коммунистической партии РФ конфискуют место на стоянке во временно оккупированной Ялте, а также апартаменты общей площадью 76,4 кв. м.

У депутата Бориса Пайкина из ЛДПР конфискуют коттедж общей площадью 523,7 кв. м, расположенный в Ялте.

Отмечено, что у россиян пять дней на обжалование решения суда.

Российские депутаты попали под санкции СНБО в сентябре 2022 года за голосование, которое диктатор Владимир Путин использовал в качестве одного из поводов для полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, в декабре 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства экспрезидента Виктора Януковича и приближенных к нему лиц.

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