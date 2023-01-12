ВАКС конфисковал недвижимость двух российских политиков в Ялте
В четверг, 12 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, взыскав в доход государства недвижимость двух депутатов нелегитимной Государственной думы России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.
Сообщается, что у Романа Лябихова из Коммунистической партии РФ конфискуют место на стоянке во временно оккупированной Ялте, а также апартаменты общей площадью 76,4 кв. м.
У депутата Бориса Пайкина из ЛДПР конфискуют коттедж общей площадью 523,7 кв. м, расположенный в Ялте.
Отмечено, что у россиян пять дней на обжалование решения суда.
Российские депутаты попали под санкции СНБО в сентябре 2022 года за голосование, которое диктатор Владимир Путин использовал в качестве одного из поводов для полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, в декабре 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства экспрезидента Виктора Януковича и приближенных к нему лиц.
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