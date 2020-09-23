Кабмін створив комісію з регулювання азартних ігор

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

У середу, 23 вересня, Кабінет міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей". У комісії буде 230 співробітників.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Нємчинов в Telegram.

Згідно з постановою, комісія буде створена і розміщена за адресою: Київ, бульвар Лесі Українки 26. В цьому органі будуть працювати 230 осіб, з них голова та 6 членів комісії (один з них заступник).

Головне завдання комісії - видача, поновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу.

Дані зміни обумовлені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який набув чинності 13 серпня 2020 року.

Нагадаємо, 11 серпня закон про легалізацію грального бізнесу підписав глава держави Володимир Зеленський.

У НАЗК заявляють, що закон створить корупційні ризики та не може бути реалізований.

Відповідно до закону, наземні казино в Києві можуть розміщуватися тільки в п'ятизіркових готелях з номерним фондом не менше 150 номерів (для регіонів вимоги за кількістю номерів нижче). У столиці в наземному казино можна розміщувати 10 ігрових столів (серед них 2 рулеточних) і 50 ігрових автоматів. Дозволено і проведення турнірів. При цьому площа казино повинна бути не менше 500 квадратних метрів і не менше 50 співробітників.

Спортивні ставки (букмекерські контори) можуть розміщуватися в 3-, 4- або п'ятизіркових готелях. Там повинно бути не менше 50 номерів, мінімальна площа для прийому ставок на спорт - 50 кв.м.

Зали ігрових автоматів у Києві зможуть розміщуватися в трьох-, чотирьох- або п'ятизіркових готелях - в приміщеннях площею не менше 300 кв.м. В рамках однієї ліцензії можна розмістити не більше 250 ігрових автоматів, але не менше 50 в одному залі.

У законі прописано і створення спеціальних гральних зон, які утворюються постановою Кабміну, якщо відповідають таким вимогам: площа готелю повинна становити понад 10 тисяч квадратних метрів, в ігровій зоні працює понад 200 співробітників.

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