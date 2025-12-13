В Украине до конца года сформируют командование Киберсил ВСУ, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сирьский заявление, что до конца 2025 года в Украине должны завершить формирование командования Киберсил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Сырский сообщил, что несмотря на высокую интенсивность боевых действий, сейчас продолжаются мероприятия по совершенствованию системы управления.
"Важный шаг сделан - мы полностью перешли на корпусную систему. Армейские корпуса и их командиры уже приобрели опыт и проводят определенные операции. Теперь приводим корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом АК. Началась ротация корпусных бригад - там, где это позволяет обстановка", - пишет он.
Также главнокомандующий ВСУ рассказал, что сегодня во время совещания поднимали вопросы фортификаций и инженерного оборудования, восстановления боеспособности бригад, анализ состояния правопорядка и морально-психологического состояния в войсках.
"Есть проблемные моменты. Пути решения - предложены", - сказано в заметке.
Сырский добавил, что по итогам совещания поставил необходимые задачи органам военного управления. Кроме того, он анонсировал, что до конца года планируют завершить формирование командования Киберсил ВСУ.
"Среди (задач - ред.) - стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей. До конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.
Новые виды войск Украины
Напомним, на днях командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в каждой бригаде Национальной гвардии создана стрелковая рота на мотоциклах. По его словам, военных к новым задачам будут готовить чемпионы мира по мотокроссу.
Также мы писали, что в марте 2025 года заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко анонсировала, что Украина движется к созданию космических сил.
По ее словам, к 2030 году Украина намерена иметь нацспутники для оборонных целей, а также систему оповещения о воздушной тревоге и контроля космического пространства.