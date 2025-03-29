Спутники и не только. В Минобороны рассказали, как движутся к созданию космических войск

Министерство обороны создало Управление космической политики, которое будет сотрудничать с разработчиками военный космических технологий (спутников и ракет), осуществлять соответствующие заказы и формировать государственную политику в этой области.

Об этом во время международного форума Space For Ukraine сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает корреспондент РБК-Украина .

"Мы основали институт, который должен стать интегратором всех решений, касающихся именно военного космоса... Это управление было запущено в этом году... Мы создали Управление космической политики", - сказала она.

По ее словам, Минобороны стремится стать основным заказчиком космической техники и программного обеспечения для нужд Сил обороны.

"Мы хотим, чтобы Министерство обороны стало интегратором космических решений для сил обороны, имело экспертизу, чтобы формировать технические задания", - пояснила Черногоренко.

Также она намекнула на возможное появление нового вида войск.

"Украина движется к созданию космических сил. Абсолютное большинство наших стран-партнеров развивает этот вид войск. И, конечно, наш враг также движется в этой сфере, приобретает способности, приобретает технологии. Мы должны дать эту способность нашим военным", - сказала замминистра.

Черногоренко добавила, что к 2030 году Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.