Без Украины существование Запорожской АЭС невозможно, - Зеленский

"Сам этот момент, сама станция - это проблема для россиян, большая проблема. И она будет постоянно подниматься. То есть, в принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты. И время - несколько лет", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что дамбы и технической воды на ЗАЭС нет. Нужно много дорогостоящих процессов, чтобы ее восстановить.

"Для нас это также проблема, потому что это наша станция. Потерянные деньги, потерянные возможности. Они (россияне - ред.) обстреливали станцию. Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас", - добавил президент.

Глава государства выразил уверенность, что россияне "будут делать политические, публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют оккупанты".

"Так оно не будет быстро. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить", - отметил Зеленский.