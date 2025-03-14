Без України існування Запорізької АЕС неможливе, - Зеленський

"Сам цей момент, сама станція - це проблема для росіян, велика проблема. І вона буде постійно підійматися. Тобто, в принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші та фахівці. І час - кілька років", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що дамби та технічної води на ЗАЕС немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її відновити.

"Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості. Вони (росіяни - ред.) обстрілювали станцію. Я впевнений, що вони хочуть її підключити й зараз", - додав президент.

Глава держави висловив впевненість, що росіяни "робитимуть політичні, публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють окупанти".

"Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити", - зазначив Зеленський.