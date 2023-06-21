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В Украине хотят освободить от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов

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Украина, Среда 21 июня 2023 15:40
В Украине хотят освободить от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов Фото: в Украине хотят освободить от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Министерстве экономики Украины рассматривают возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергея Сметанко во время IT Ukraine Legal Conference.

"Каждая отрасль - уникальная, но ІТ-отрасль - одна из самых мощных и важных в Украине. Мы понимаем, что ФЛП - это основная форма трудоустройства в ІТ. Знаем, что есть сейчас и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы", - рассказал о проблеме он.

Сметанко отметил, что в законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации.

"Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях в закон. Уже есть определенные наработки, но пока на рабочем уровне", - отметил директор департамента.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которіе могут быть забронированы от мобилизации. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Для справки

Закрытие ФЛП через "Дія"

На портале "Дія" запустили услугу по закрытию ФЛП. Теперь не нужно стоять в очередях, а достаточно сделать несколько кликов. Около недели назад на портале "Дія" запустили бета-тест закрытия ФЛП. Предпринимателей просили протестировать новую услугу.

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