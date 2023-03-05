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В Черновицкой области открыли новый пункт пропуска на границе с Румынией

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Черновицкая область, Воскресенье 05 марта 2023 16:32
В Черновицкой области открыли новый пункт пропуска на границе с Румынией Фото: В Черновицкой области открыли новый пункт пропуска на границе с Румынией (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Черновицкой области начал действовать новый автомобильный пункт пересечения границы с Румынией "Дьяковцы - Раковец". Он работает круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции в Telegram.

По данным ведомства, планируемая суточная пропускная способность - до 300 автомобилей, десять автобусов, 1550 человек, в том числе 500 пешеходов.

"Здесь предусмотрено шесть полос движения для оформления транспортных средств и отдельная для лиц, пересекающих границу пешком. В ближайшее время пункт контроля будет обустроен для оформления грузов. В настоящее время через КПП "Дяковцы - Раковец" могут ехать только пустые грузовики", - говорится в сообщении

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль назвал шаги по реформированию украинской таможни.

Кроме того, 13 февраля на границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска, однако доступный он только для пустых грузовиков.

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