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Украина и Молдова вводят общий контроль в пункте пропуска "Серпневе-1 – Басарабяска"

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Украина, Среда 22 марта 2023 15:44
Украина и Молдова вводят общий контроль в пункте пропуска "Серпневе-1 – Басарабяска" Фото: Украина и Молдова вводят общий контроль в пункте пропуска "Серпневе-1 – Басарабяска" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 марта, главы пограничного и таможенного ведомств Украины и Молдовы подписали протокол о введении совместного контроля на железнодорожном маршруте в порты на Дунае.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Украина и Молдова организуют общий контроль на КПП "Серпневе-1 - Басарабяска", - говорится в сообщении ГНСУ.

По словам пограничников, этот договор позволит осуществлять контроль на общем участке границы, что не только повысит безопасность на границе, но и будет способствовать развитию транзитного потенциала и активизирует торгово-экономическую деятельность.

Фото: Украина и Молдова вводят общий контроль в пункте пропуска "Серпневе-1 - Басарабяска" (facebook.com/DPSUkraine)

"Стороны отметили, что общий контроль улучшит пропускные операции, увеличит уровень безопасности на границе и будет способствовать европейскому развитию государств", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в прошлом году Украина и Молдова возобновили железнодорожное сообщение на железнодорожном участке "Березино - Басарабяска"

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