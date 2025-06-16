В Украине хотят запустить цифровую платформу для решения жилищных проблем, - Шуляк

Решать жилищный вопрос сотен тысяч украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят в многолетних квартирных очередях, планируют с помощью специальной электронной системы, которая будет подбирать варианты. Ожидается, что законопроект по ней парламент планирует провести через сессионный зал уже в ближайшее время.

По ее словам, речь идет о законопроекте №12377 - "Об основных принципах жилищной политики", зарегистрированном в январе этого года. Его принятие - требование программы Юкрейн Фасилити, по которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года. Дедлайном для окончательного принятия законопроекта стоит 4 квартал 2025 года.

"Принятие этого законопроекта - начало масштабной реформы жилищной сферы, которая имеет целью запустить процесс решения жилищного вопроса для сотен тысяч граждан, которые десятилетиями стоят в квартирных очередях", - пояснила Шуляк.

Нардеп указала, что одним из важных пунктов нового законопроекта является создание и запуск цифрового инструмента, с помощью которого можно подобрать выбрать подходящий инструмент решения жилищного вопроса. Речь идет об электронном реестре заявок и Единой информационно-аналитической жилищной системе. Она будет их анализировать, сопоставлять с уровнем доходов, наличием жилья в собственности, социальным статусом (ВПЛ, человек с инвалидностью, нетрудоспособное лицо) - и сможет предложить наиболее подходящий вариант обеспечения жильем: социальное, служебное жилье, финансово-кредитные механизмы, а также жилье, которое можно будет взять в социальную аренду, то есть, по цене значительно ниже рыночной.

В то же время, указала Шуляк, систему смогут использовать органы местного самоуправления для понимания ситуации на их территориях, управления местными фондами жилья, планирования развития.

"Такой подход позволит наконец отказаться от квартирных очередей. Это возможность создания прозрачной и действенной системы обеспечения жильем, с учетом актуальных потребностей, уровня доходов и любых динамических изменений, особенно во время войны, когда люди вынуждены менять место жительства", - добавила Елена Шуляк.

Система будет открытой и будет содержать данные обо всем имеющемся государственном жилищном фонде и жилищном фонде территориальных общин, который проведут через масштабную инвентаризацию. Определенные шаги по ней уже состоялись - началась реализация закона №4080-IX об инвентаризации потенциального жилья для внутренне перемещенных лиц.

Законопроект №12377, который предусматривает в том числе создание электронной системы, должны провести через сессионный зал уже в ближайшее время, подчеркнула Шуляк. Его окончательное принятие во втором чтении должно состояться до конца 4 квартала этого года. Следующим шагом жилищной реформы должно стать принятие законопроекта о фонде социального жилья, дедлайном которого в Юкрейн Фасилити стоит 4 квартал 2026 года.

"Жилищная реформа - вопрос, который назрел очень давно. Но поскольку он годами откладывался, эти процессы идут не так быстро, как хотелось бы. Необходимость решения этих проблем очередной раз подсветила война, поскольку из-за нее у нас миллионы внутренне-перемещенных лиц, которые нуждаются в решении жилищного вопроса. К счастью, сейчас у нас есть четкий указатель - Юкрейн Фасилити и его требования, которые мы обязаны выполнить, поскольку они являются условием 50 млрд евро от ЕС", - резюмировала нардеп.