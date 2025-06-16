В Україні хочуть запустити цифрову платформу для розв’язання житлових проблем, - Шуляк

Вирішувати житлове питання сотень тисяч українців, які потребують поліпшення житлових умов і стоять у багаторічних квартирних чергах, планують з допомогою спеціальної електронної системи, яка підбиратиме варіанти. Очікується, що законопроєкт щодо неї парламент планує провести через сесійну залу вже ближчим часом.

За її словами, йдеться про законопроєкт №12377 - "Про основні засади житлової політики", зареєстрований у січні цього року. Його ухвалення - вимога програми Юкрейн Фасіліті, за якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року. Дедлайном для остаточного ухвалення законопроєкту стоїть 4 квартал 2025 року.

"Ухвалення цього законопроєкту - початок масштабної реформи житлової сфери, яка має на меті запустити процес вирішення житлового питання для сотень тисяч громадян, які десятиліттями стоять у квартирних чергах", - пояснила Шуляк.

Нардепка вказала, що одним з важливих пунктів нового законопроєкту є створення і запуск цифрового інструменту, за допомогою якого можна підібрати вибрати підходящий інструмент вирішення житлового питання. Йдеться про електронний реєстр заявок і Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему. Вона їх аналізуватиме, співставлятиме з рівнем доходів, наявністю житла у власності, соціальним статусом (ВПО, людина з інвалідністю, непрацездатна особа) - і зможе запропонувати найбільш слушний варіант забезпечення житлом: соціальне, службове житло, фінансово-кредитні механізми, а також житло, яке можна буде взяти у соціальну оренду, тобто, за ціною значно нижчою за ринкову.

Водночас, вказала Шуляк, систему зможуть використовувати органи місцевого самоврядування для розуміння ситуації на їхніх територіях, управління місцевими фондами житла, планування розвитку.

"Такий підхід дасть змогу нарешті відмовитися від квартирних черг. Це можливість створення прозорої та дієвої системи забезпечення житлом, з урахуванням актуальних потреб, рівня доходів та будь-яких динамічних змін, особливо під час війни, коли люди змушені змінювати місце проживання", - додала Олена Шуляк.

Система буде відкритою і містиме дані про весь наявний державний житловий фонд і житловий фонд територіальних громад, який проведуть через масштабну інвентаризацію. Певні кроки щодо неї вже відбулися - розпочалася реалізація закону №4080-IX про інвентаризацію потенційного житла для внутрішньо переміщених осіб.

Законопроєкт №12377, який передбачає в тому числі створення електронної системи, мають провести через сесійну залу вже ближчим часом, підкреслила Шуляк. Його остаточне ухвалення у другому читанні має відбутися до кінця 4 кварталу цього року. Наступним кроком житлової реформи має стати ухвалення законопроєкту про фонд соціального житла, дедлайном якого у Юкрейн Фасіліті стоїть 4 квартал 2026 року.

"Житлова реформа - питання, що назріло дуже давно. Але оскільки воно роками відкладалося, ці процеси йдуть не так швидко, як хотілося б. Необхідність вирішення цих проблем черговий раз підсвітила війна, оскільки через неї у нас мільйони внутрішньо-переміщених осіб, які потребують вирішення житлового питання. На щастя, зараз у нас є чіткий дороговказ - Юкрейн Фасіліті і його вимоги, які ми зобовʼязані виконати, оскільки вони є умовою 50 млрд євро від ЄС", - резюмувала нардепка.