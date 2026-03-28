В Украине хотят ввести систему штрафных баллов для водителей: как она будет работать

Нардеп пояснил, что сейчас водители могут по 10-20 раз в день превышать скорость. Это все фиксируют камеры или сотрудники патрульной полиции. За содеянное водители получают штрафы, но это не решает проблему, поскольку они платят их и продолжают нарушать ПДД.

Крейденко отметил, что такая система не работает в ЕС и такой подход не воспринимается нашим обществом. Поэтому для решения этой проблемы в Украине планируют ввести систему штрафных баллов.

"Если мы вводим эту систему штрафных баллов, то водители получают за каждое нарушение правил дружественного движения определенный балл. Если этот балл, например, до 15 баллов они насобирают за различные виды нарушений в течение года, то у них забирается водительское удостоверение, они идут снова сдают экзамены, (учатся водить культурно правильно в соответствии с требованиями, и потом только они имеют возможность вернуть эти права обратно", - сказал нардеп.

Он добавил, что такая система работает в Германии, Франции, США, Польше. Она показала определенные результаты и позволяет напугать нарушителей и получить отдачу от их сознания, чтобы они управляли транспортом не нарушая ПДД.

Также Крейденко выразил надежду, что соответствующий законопроект будет принят уже в этом году.